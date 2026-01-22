«Хочется от карьеры взять всё». Камилла Рахимова — о решении выступать за Узбекистан

93-я ракетка мира 24-летняя Камилла Рахимова рассказала, как проходил процесс принятия ею спортивного гражданства Узбекистана.

– На самом деле, ко мне обратилась федерация Узбекистана, чтобы помочь развить теннис в Узбекистане. Сделали предложение. Я взвешивала долго. Это был важный для меня шаг. Я всегда всю свою карьеру юниорскую выступала за Россию. К сожалению, не играла за сборную в Кубке Билли Джин Кинг. Заиграна не была. Поэтому, думаю, ко мне и обратились с таким предложением. И рассуждала, думала. Приняла это решение согласиться. Карьера одна – хочется взять от неё всё, и плюс Узбекистан – не самая чужая страна. У меня мама оттуда, она жила там сколько лет, 25, наверное, у меня бабушка с дедушкой там. Я в детстве туда всё время приезжала, проводила много времени, и поэтому я сказала «да».

– Долго думала перед тем, как сказать?

– Ну, примерно, не знаю, месяца четыре, возможно.

– Обсуждала это с семьёй?

– Конечно, и с семьёй, и с командой со своей, но больше, наверное, даже с семьёй. Однако самое весомое слово всё-таки от меня исходило, — сказала Рахимова в видео на YouTube-канале First&Red.