«Очень разочарован». Циципас — о поражении во втором круге Australian Open — 2026

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 35-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение во втором круге Australian Open — 2026. Грек уступил чеху Томашу Махачу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).
«Я разочарован своим матчем. Очень люблю Австралию. Всегда хочу играть здесь хорошо. Публика, греки Мельбурна, оказали мне лучшую поддержку, о которой любой теннисист может мечтать. Играл с душой и интенсивностью, но есть много вещей, которые мне нужно изменить. Моя подача была хорошей, возвраты — не очень, и это меня сильно подвело. Жаль, потому что я чувствую себя хорошо и играю хорошо. Не могу сказать, что играю плохо.
Проигрывал на «Шлемах» и чувствовал, что не в форме, не играю хорошо. Сейчас я в хорошей форме и не могу искать оправдания, потому что нахожусь там, где должен быть. Очень разочарован. У меня были цели, и давно не выигрывал матчи подряд на «Шлеме». Разочарован, что снова оказался в этой ситуации, не сумев дойти до второй недели», — приводит слова Циципаса Punto de Break.
