Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень разочарован». Циципас — о поражении во втором круге Australian Open — 2026

«Очень разочарован». Циципас — о поражении во втором круге Australian Open — 2026
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 35-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение во втором круге Australian Open — 2026. Грек уступил чеху Томашу Махачу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 09:10 МСК
Томаш Махач
24
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 7 7 7 7
4 		6 6 5 6 5
             
Стефанос Циципас
35
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

«Я разочарован своим матчем. Очень люблю Австралию. Всегда хочу играть здесь хорошо. Публика, греки Мельбурна, оказали мне лучшую поддержку, о которой любой теннисист может мечтать. Играл с душой и интенсивностью, но есть много вещей, которые мне нужно изменить. Моя подача была хорошей, возвраты — не очень, и это меня сильно подвело. Жаль, потому что я чувствую себя хорошо и играю хорошо. Не могу сказать, что играю плохо.

Проигрывал на «Шлемах» и чувствовал, что не в форме, не играю хорошо. Сейчас я в хорошей форме и не могу искать оправдания, потому что нахожусь там, где должен быть. Очень разочарован. У меня были цели, и давно не выигрывал матчи подряд на «Шлеме». Разочарован, что снова оказался в этой ситуации, не сумев дойти до второй недели», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Материалы по теме
Стефанос Циципас не смог выйти в третий круг Australian Open, проиграв на двух тай-брейках
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android