«Уже не хочу об этом говорить». Бублик — о жалобах игроков на тяжёлый календарь ATP

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик считает, что жаловаться на тяжёлый календарь ATP игрокам уже становится бессмысленно.

«Мне кажется, уже эти разговоры абсолютно бессмысленны. Потому что мы все говорим, что нужно что-то менять, но ничего никогда не поменяется. И будет только хуже, и будет только больше турниров, потому что они (ATP) уже анонсировали «Мастерс» в Саудовской Аравии. То есть у нас будет ещё один дополнительный турнир, который нужно играть. Может быть, они и говорят, что он необязательный, однако получается так: ты не играешь, другие играют – ты теряешь рейтинг. Когда мы говорим, что, допустим, ты стоишь 15-м и не поехал на этот турнир, решил отдохнуть, потому что он необязательный, но поехали все остальные, тебя обогнали – и ты уже 22-й. Это всё равно заставляет тебя играть.

Изменений в сторону игроков не предвидится. Думаю, можно уже просто перестать об этом говорить, либо уже просто бойкотировать и не играть, если мы не хотим, либо уже… Просто не обращать на это никакого внимания, как я это уже делаю, я уже не хочу об этом говорить, потому что это одно и то же, одна и та же тема, ничего не изменится», — сказал Бублик в телеграм-канале First&Red.