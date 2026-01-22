«Больше не буду играть в футбол перед турнирами». Циципас — о причинах поражения на АО

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 35-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о травме, которую получил за несколько дней до начала Australian Open — 2026. Во втором круге он уступил чеху Томашу Махачу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

«У меня была глупая травма здесь, когда я играл в футбол, за четыре дня до начала турнира. Вся моя команда давила на меня, чтобы я не играл, и горжусь, что вышел на корт и выиграл первый матч. Это одна из самых плохих и глупых травм, которые у меня были перед соревнованиями. Раньше такого не случалось. Горжусь, что вышел играть. Мог бы уехать, не проведя ни матча. Два дня с трудом ходил. На тренировках не бегал, избегал боковых перемещений. Это самая большая глупость в моей жизни перед турниром. Усвоил урок: больше не буду играть в футбол перед турнирами», — приводит слова Циципаса Punto de Break.