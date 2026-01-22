«Больше не буду играть в футбол перед турнирами». Циципас — о причинах поражения на АО

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 35-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о травме, которую получил за несколько дней до начала Australian Open — 2026. Во втором круге он уступил чеху Томашу Махачу со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|7 7
|7 7
|
|6
|6 5
|6 5
«У меня была глупая травма здесь, когда я играл в футбол, за четыре дня до начала турнира. Вся моя команда давила на меня, чтобы я не играл, и горжусь, что вышел на корт и выиграл первый матч. Это одна из самых плохих и глупых травм, которые у меня были перед соревнованиями. Раньше такого не случалось. Горжусь, что вышел играть. Мог бы уехать, не проведя ни матча. Два дня с трудом ходил. На тренировках не бегал, избегал боковых перемещений. Это самая большая глупость в моей жизни перед турниром. Усвоил урок: больше не буду играть в футбол перед турнирами», — приводит слова Циципаса Punto de Break.
- 22 января 2026
-
20:54
-
20:42
-
20:40
-
20:35
-
20:28
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
16:32
-
16:16
-
16:06
-
16:04
-
15:41
-
15:22
-
15:10
-
15:08
-
14:53
-
14:49