Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open 2026 23 января

Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
В ночь на 23 января в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) сразится с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на KIA Арене и начнётся не ранее 8:00 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 08:00 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Рублёв встречался с Серундоло четыре раза на уровне ATP, в трёх из них он потерпел поражение. Единственную победу над аргентинцем Андрей одержал в полуфинале грунтового турнира в Бостаде в 2023 году.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
