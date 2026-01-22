Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Поделиться
В ночь на 23 января в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) сразится с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на KIA Арене и начнётся не ранее 8:00 мск.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 08:00 МСК
21
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Рублёв встречался с Серундоло четыре раза на уровне ATP, в трёх из них он потерпел поражение. Единственную победу над аргентинцем Андрей одержал в полуфинале грунтового турнира в Бостаде в 2023 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
20:54
-
20:42
-
20:40
-
20:35
-
20:28
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
16:32
-
16:16
-
16:06
-
16:04
-
15:41
-
15:22
-
15:10
-
15:08
-
14:53
-
14:49