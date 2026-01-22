Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

В ночь на 23 января в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) сразится с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на KIA Арене и начнётся не ранее 8:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Рублёв встречался с Серундоло четыре раза на уровне ATP, в трёх из них он потерпел поражение. Единственную победу над аргентинцем Андрей одержал в полуфинале грунтового турнира в Бостаде в 2023 году.