Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он выглядит очень расслабленным». Навратилова — об игре Медведева на AO-2026

«Он выглядит очень расслабленным». Навратилова — об игре Медведева на AO-2026
Комментарии

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась об игре чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева на Australian Open — 2026.

«Думаю, сейчас он выглядит лучше, чем в последнюю пару лет. Очень расслабленный. Думаю, это связано с новым тренерским подходом, возможно, с немного другой философией. Кроме того, игроки ведут себя с новым тренером очень хорошо, поэтому вы не видите, чтобы он ругался с ним. Так что это отличный шаг для него, он выглядит расслабленным. Не болтает с толпой, полностью сосредоточен на деле, но при этом расслаблен», — приводит слова Навратиловой Tennis Channel.

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном (47-й в рейтинге).

Материалы по теме
5 топ-матчей пятницы в теннисе: Соболенко, Мирра и Медведев на Australian Open
5 топ-матчей пятницы в теннисе: Соболенко, Мирра и Медведев на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android