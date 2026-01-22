«Он выглядит очень расслабленным». Навратилова — об игре Медведева на AO-2026

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась об игре чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева на Australian Open — 2026.

«Думаю, сейчас он выглядит лучше, чем в последнюю пару лет. Очень расслабленный. Думаю, это связано с новым тренерским подходом, возможно, с немного другой философией. Кроме того, игроки ведут себя с новым тренером очень хорошо, поэтому вы не видите, чтобы он ругался с ним. Так что это отличный шаг для него, он выглядит расслабленным. Не болтает с толпой, полностью сосредоточен на деле, но при этом расслаблен», — приводит слова Навратиловой Tennis Channel.

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном (47-й в рейтинге).