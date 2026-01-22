«Он здесь, чтобы побеждать». Дэвенпорт оценила выступление Медведева на Australian Open

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт оценила игру россиянина Даниила Медведева на Australian Open — 2026 заявив, что он уже несколько лет является ведущим игроком на харде.

«Думаю, все игроки в какой-то момент карьеры проходят через такой спад. Как они из него выходят? Медведев и его команда проделали отличную работу, чтобы это преодолеть. Он пытался сохранить отношения с Жилем Сервара. Очень старался, но в итоге стало ясно, что нужна свежая энергия. Поискал и теперь снова наслаждается игрой.

Немного другой теннис, другой настрой, нежели в прошлом году. Он недавно пошутил: «У меня уже больше побед на «Шлемах», чем в прошлом году». Так что нужно подшучивать над ситуацией, но он здесь, чтобы побеждать. Посмотрим, как далеко зайдёт. Он один из лучших игроков на харде за последние шесть лет», — приводит слова Дэвенпорт Tennis Channel.