Вихлянцева: Наоми Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась своим мнением о конфликтной ситуации Наоми Осаки и Сораны Кырсти во время матча второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Кырстя не оценила громких криков Наоми во время встречи и высказала ей претензию у сетки. В интервью на корте Осака язвительно заявила: «Что потребовалось, чтобы её обыграть? Видимо, много «камонов», из-за которых она так разозлилась».

«Наоми Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах. Помню, как все возмущались Еленой Остапенко, которая ногами активно перебирала перед подачами соперниц. Теперь – новинка от Наоми: c’mon (давай) между первой и второй подачей соперницы.

Правила не запрещают такое, но осадочек остаётся. Теннис — интеллигентный вид спорта для леди и джентльменов. Это было очень давно, когда теннис был только для любителей, нынче призовые увеличиваются в геометрической прогрессии, а в борьбе за успех и призовые все способы хороши», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.