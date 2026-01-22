Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: Наоми Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах

Вихлянцева: Наоми Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась своим мнением о конфликтной ситуации Наоми Осаки и Сораны Кырсти во время матча второго круга Australian Open — 2026. Осака победила со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:10 МСК
Наоми Осака
17
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Сорана Кырстя
41
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Кырстя не оценила громких криков Наоми во время встречи и высказала ей претензию у сетки. В интервью на корте Осака язвительно заявила: «Что потребовалось, чтобы её обыграть? Видимо, много «камонов», из-за которых она так разозлилась».

«Наоми Осака не такая милашка, какой может показаться в своих модных костюмах. Помню, как все возмущались Еленой Остапенко, которая ногами активно перебирала перед подачами соперниц. Теперь – новинка от Наоми: c’mon (давай) между первой и второй подачей соперницы.

Правила не запрещают такое, но осадочек остаётся. Теннис — интеллигентный вид спорта для леди и джентльменов. Это было очень давно, когда теннис был только для любителей, нынче призовые увеличиваются в геометрической прогрессии, а в борьбе за успех и призовые все способы хороши», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Дикий скандал на AO. Чемпионка ТБШ и топ-теннисистка устроили разборки из-за «камонов»
Дикий скандал на AO. Чемпионка ТБШ и топ-теннисистка устроили разборки из-за «камонов»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android