Аманде Анисимовой задали политический вопрос о США после победы на Australian Open — 2026

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова получила политический вопрос на пресс-конференции после выхода в третий круг Australian Open – 2026.

– Как вы себя чувствуете, играя под американским флагом?

– Я родилась в Америке, поэтому я всегда горжусь тем, что представляю свою страну. Многие из нас достигли очень хороших результатов. Здорово видеть, что у нас так много хороших спортсменов как среди женщин, так и среди мужчин.

– Я имею в виду прошлогодний контекст и всё, что происходит в США. Это вообще не сказывается на ваших ощущениях?

– Не думаю, что это имеет какое-либо отношение, — сказала Анисимова на пресс-конференции.