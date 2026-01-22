Скидки
Аманде Анисимовой задали политический вопрос о США после победы на Australian Open — 2026

Аманде Анисимовой задали политический вопрос о США после победы на Australian Open — 2026
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова получила политический вопрос на пресс-конференции после выхода в третий круг Australian Open – 2026.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 06:55 МСК
Катержина Синякова
45
Чехия
45
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Аманда Анисимова
4
США
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

– Как вы себя чувствуете, играя под американским флагом?
– Я родилась в Америке, поэтому я всегда горжусь тем, что представляю свою страну. Многие из нас достигли очень хороших результатов. Здорово видеть, что у нас так много хороших спортсменов как среди женщин, так и среди мужчин.

– Я имею в виду прошлогодний контекст и всё, что происходит в США. Это вообще не сказывается на ваших ощущениях?
– Не думаю, что это имеет какое-либо отношение, — сказала Анисимова на пресс-конференции.

