Аманде Анисимовой задали политический вопрос о США после победы на Australian Open — 2026
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова получила политический вопрос на пресс-конференции после выхода в третий круг Australian Open – 2026.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 06:55 МСК
45
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
– Как вы себя чувствуете, играя под американским флагом?
– Я родилась в Америке, поэтому я всегда горжусь тем, что представляю свою страну. Многие из нас достигли очень хороших результатов. Здорово видеть, что у нас так много хороших спортсменов как среди женщин, так и среди мужчин.
– Я имею в виду прошлогодний контекст и всё, что происходит в США. Это вообще не сказывается на ваших ощущениях?
– Не думаю, что это имеет какое-либо отношение, — сказала Анисимова на пресс-конференции.
