Арина Соболенко — Анастасия Потапова: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

В ночь на 23 января в Мельбурне четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) встретится с 55-й ракеткой мира Анастасией Потаповой, представляющей Австрию, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 ночи мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Девушки ранее играли дважды — и в обоих случаях сильнее была Арина — в Штутгарте-2023 и Риме-2025. Ещё на один поединок — в Штутгарте-2025 — Анастасия не вышла из-за проблем со здоровьем.