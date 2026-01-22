Арина Соболенко — Анастасия Потапова: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
В ночь на 23 января в Мельбурне четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) встретится с 55-й ракеткой мира Анастасией Потаповой, представляющей Австрию, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 ночи мск.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
55
Анастасия Потапова
А. Потапова
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Девушки ранее играли дважды — и в обоих случаях сильнее была Арина — в Штутгарте-2023 и Риме-2025. Ещё на один поединок — в Штутгарте-2025 — Анастасия не вышла из-за проблем со здоровьем.
