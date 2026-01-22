Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Анастасия Потапова: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open 2026 23 января

Комментарии

В ночь на 23 января в Мельбурне четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) встретится с 55-й ракеткой мира Анастасией Потаповой, представляющей Австрию, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 ночи мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Девушки ранее играли дважды — и в обоих случаях сильнее была Арина — в Штутгарте-2023 и Риме-2025. Ещё на один поединок — в Штутгарте-2025 — Анастасия не вышла из-за проблем со здоровьем.

Календарь Australian Open - 2026
Сетка Australian Open - 2026
