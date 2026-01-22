Карлос Алькарас — Корентен Муте: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Поделиться
В ночь на 23 января в Мельбурне шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (1) сразится с 37-м номером мирового рейтинга французом Корентеном Муте (32) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 5:30 мск.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
37
Корентен Муте
К. Муте
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Интересно, что ранее на уровне ATP Алькарас ещё ни разу не встречался с Муте.
Отметим, что Алькарас на AO пока не доходил дальше четвертьфиналов (2024, 2025 годы).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:27
-
21:25
-
21:16
-
20:54
-
20:42
-
20:40
-
20:35
-
20:28
-
20:12
-
20:00
-
19:38
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:58
-
18:50
-
18:44
-
18:42
-
18:35
-
18:24
-
18:22
-
18:07
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:29
-
17:14
-
16:32
-
16:16
-
16:06