Теннис

Карлос Алькарас — Корентен Муте: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open 2026 23 января

Карлос Алькарас — Корентен Муте: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Комментарии

В ночь на 23 января в Мельбурне шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас (1) сразится с 37-м номером мирового рейтинга французом Корентеном Муте (32) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 5:30 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Корентен Муте
37
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Интересно, что ранее на уровне ATP Алькарас ещё ни разу не встречался с Муте.

Отметим, что Алькарас на AO пока не доходил дальше четвертьфиналов (2024, 2025 годы).

«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO
«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO
