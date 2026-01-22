Мирра Андреева — Елена-Габриэла Русе: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
23 января в Мельбурне серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2026 сыграет с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе (79-я в рейтинге). Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 13:00 мск.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:00 МСК
79
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Ранее Андреева и Русе не встречались в официальных матчах на уровне WTA. В случае победы россиянка выйдет на победительницу встречи Элина Свитолина (Украина) — Диана Шнайдер (Россия).
Комментарии
