«Понять бы, что это всё значит». Турсунов — о ранних вылетах Бенчич и Хуркача с AO-2026
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на неожиданное поражение олимпийской чемпионки 2020 года, 10-й ракетки мира швейцарки Белинды Бенчич от 126-й ракетки мира 19-летней чешки Николы Бартуньковой во втором круге Australian Open – 2026 (3:6, 6:0, 4:6).
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 12:35 МСК
126
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|4
10
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Отметим, что Турсунов тренировал Бенчич с октября 2022 года по апрель 2023-го.
«Бартунькова, конечно, перспективная, но обыграть Бенчич – это очень крутой апсет. Что Белинда, что Хуркач блистали на United Cup. И оба проиграли очень неожиданно на ранней стадии. Теперь бы понять, что это всё значит…» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
Поляк Хуберт Хуркач уступил американцу Итану Куинну в трёх сетах во втором круге AO.
Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:05 МСК
55
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|1
|
|7 7
|6
80
Итан Куинн
И. Куинн
