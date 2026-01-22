«Понять бы, что это всё значит». Турсунов — о ранних вылетах Бенчич и Хуркача с AO-2026

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на неожиданное поражение олимпийской чемпионки 2020 года, 10-й ракетки мира швейцарки Белинды Бенчич от 126-й ракетки мира 19-летней чешки Николы Бартуньковой во втором круге Australian Open – 2026 (3:6, 6:0, 4:6).

Отметим, что Турсунов тренировал Бенчич с октября 2022 года по апрель 2023-го.

«Бартунькова, конечно, перспективная, но обыграть Бенчич – это очень крутой апсет. Что Белинда, что Хуркач блистали на United Cup. И оба проиграли очень неожиданно на ранней стадии. Теперь бы понять, что это всё значит…» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Поляк Хуберт Хуркач уступил американцу Итану Куинну в трёх сетах во втором круге AO.