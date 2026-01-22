Скидки
«Понять бы, что это всё значит». Турсунов — о ранних вылетах Бенчич и Хуркача с AO-2026

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов отреагировал на неожиданное поражение олимпийской чемпионки 2020 года, 10-й ракетки мира швейцарки Белинды Бенчич от 126-й ракетки мира 19-летней чешки Николы Бартуньковой во втором круге Australian Open – 2026 (3:6, 6:0, 4:6).

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 12:35 МСК
Никола Бартунькова
126
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 4
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Отметим, что Турсунов тренировал Бенчич с октября 2022 года по апрель 2023-го.

«Бартунькова, конечно, перспективная, но обыграть Бенчич – это очень крутой апсет. Что Белинда, что Хуркач блистали на United Cup. И оба проиграли очень неожиданно на ранней стадии. Теперь бы понять, что это всё значит…» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

Поляк Хуберт Хуркач уступил американцу Итану Куинну в трёх сетах во втором круге AO.

Australian Open (м). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 05:05 МСК
Хуберт Хуркач
55
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 5 1
6 		7 7 6
             
Итан Куинн
80
США
Итан Куинн
И. Куинн
