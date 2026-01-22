«Такие эмоции переживаешь очень редко». Вавринка — о поддержке публики на Australian Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка после выхода в третий круг Australian Open — 2026 высказался о поддержке публики. Во втором круге соревнований со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3) он одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа.

«Такие эмоции переживаешь очень редко с такой интенсивностью. Знаю, как тяжело работал, даже весь прошлый сезон, несмотря на отсутствие больших результатов и сложности с победами. Я всегда раздвигал пределы, чтобы продолжать прогрессировать в том, что ещё могу. Переживать такие матчи, как сегодня, находить решения, не сдаваться и в итоге побеждать — это вызывает огромное количество эмоций.

Мне всегда нравилась масштабная атмосфера. Всегда обожал чувствовать поддержку публики и, главное, делить с ними моменты. Правда, будучи последним, получаешь ещё бо́льшую поддержку. Это сильно помогает создать особую близость с людьми, без сомнения», — приводит слова Вавринки Punto de Break.