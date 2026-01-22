«Это так отстойно». Джон Иснер — о том, что Анисимовой задали политический вопрос на AO

Победитель 16 турниров на уровне ATP, бывший американский теннисист Джон Иснер высказал недовольство из-за политического вопроса про США, который задали четвёртой ракетке мира американке Аманде Анисимовой после её выхода в третий круг Australian Open – 2026.

Анисимову, в частности, спросили, как она себя чувствует, играя под американским флагом, учитывая политические волнения в стране и публичные высказывания президента Дональда Трампа.

«Популярное мнение: давайте на теннисных турнирах задавать игрокам теннисные вопросы. Это так отстойно», — отреагировал на пост с ответами Анисимовой Иснер.

Анисимова родилась в США в 2001 году, её родители – русские эмигранты.