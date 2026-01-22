«Никогда не верну уровень 10-летней давности». Вавринка — о конкурентоспособности

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка после выхода в третий круг Australian Open — 2026 высказался о своей конкурентоспособности.

«Это стало возможным благодаря всем этим годам тренировок. Вся работа вне корта, все жертвы, постоянная дисциплина, несмотря на возраст и с постоянным желанием преодолевать пределы. Я всегда был очень честен с собой, и это фундаментально в теннисе. Знаю, что никогда не верну уровень 10-летней давности, но уровень, которого я ещё способен достичь, меня полностью удовлетворяет, стараюсь его поддерживать.

Очень тяжело тренировался на предсезонке, и физически, и в плане тенниса. Сделал всё возможное, чтобы сказать себе: это мой последний год, однако я не хочу, чтобы он был прощальным. Хочу, чтобы это был год, когда я ещё могу быть конкурентоспособным и наслаждаться, потому что я получаю удовольствие от игры, когда чувствую, что способен на многое. В таком сложном матче видишь, как соперник начинает сдавать, оба физически страдаем, и это даёт ещё больше энергии. Есть много мелких деталей во время встречи, которые я использую, чтобы подпитываться энергией», — приводит слова Вавринки Punto de Break.