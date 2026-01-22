«До скорой встречи!» Винус Уильямс — об итогах выступления на Australian Open — 2026

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс в социальных сетях опубликовала пост по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Мельбурн, спасибо! Горжусь тем, где я нахожусь, чему учусь и как готовлюсь к следующему этапу. До скорой встречи!» — написала Уильямс в социальных сетях.

На Australian Open Уильямс в одиночном разряде в первом круге проиграла сербской теннисистке Ольге Данилович со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Также американка в паре с россиянкой Екатериной Александровой на старте соревнований уступила Эмилиане Аранго и Эльзе Жакемо (6:7 (3:7), 4:6).