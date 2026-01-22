Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«До скорой встречи!» Винус Уильямс — об итогах выступления на Australian Open — 2026

«До скорой встречи!» Винус Уильямс — об итогах выступления на Australian Open — 2026
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс в социальных сетях опубликовала пост по итогам выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Мельбурн, спасибо! Горжусь тем, где я нахожусь, чему учусь и как готовлюсь к следующему этапу. До скорой встречи!» — написала Уильямс в социальных сетях.

На Australian Open Уильямс в одиночном разряде в первом круге проиграла сербской теннисистке Ольге Данилович со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Также американка в паре с россиянкой Екатериной Александровой на старте соревнований уступила Эмилиане Аранго и Эльзе Жакемо (6:7 (3:7), 4:6).

Материалы по теме
Наоми Осака: я выросла среди лучших в стиле — Серены и Винус Уильямс, Шараповой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android