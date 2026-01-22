Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Кэмерон Норри: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open 2026 23 января

Александр Зверев — Кэмерон Норри: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
23 января в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (3) сразится с 27-м номером мирового рейтинга британцем Кэмероном Норри (26) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Джона Кейна и начнётся не ранее 10:30 мск.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 10:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кэмерон Норри
27
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Зверев провёл с Норри за карьеру шесть матчей на уровне ATP, все завершились для него победой. В последний раз они встречались на Уимблдоне-2024, Александр одержал победу в трёх сетах.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
