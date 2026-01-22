Александр Зверев — Кэмерон Норри: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
23 января в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (3) сразится с 27-м номером мирового рейтинга британцем Кэмероном Норри (26) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Джона Кейна и начнётся не ранее 10:30 мск.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 10:30 МСК
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Зверев провёл с Норри за карьеру шесть матчей на уровне ATP, все завершились для него победой. В последний раз они встречались на Уимблдоне-2024, Александр одержал победу в трёх сетах.
