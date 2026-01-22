Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне ещё многому предстоит научиться». Швёнтек — о трудностях топовых теннисистов

«Мне ещё многому предстоит научиться». Швёнтек — о трудностях топовых теннисистов
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что является самым сложным аспектом её жизни как одной из лучших теннисисток мира.

«Когда ты в такой позиции, как я, ты становишься чем-то бо́льшим, чем просто теннисистка. Ты становишься своего рода знаменитостью, и обязательств, помимо тренировок и соревнований, становится гораздо больше.

Трудно найти баланс. Когда я возвращаюсь домой в Варшаву, чтобы отдохнуть, понимаю, что у меня куча дел и мест, куда нужно поехать. Это неотъемлемая часть успеха в спорте. Не просто, но неизбежно. Я бы не сказала, что принимала правильные решения относительно того, как отключаться от тенниса. Моя цель на 2026 год — делать это лучше, чтобы подойти к концу года с большей энергией. Мне ещё многому нужно научиться», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Материалы по теме
Швёнтек — единственная теннисистка, кто вышел в третий круг каждого ТБШ в этом 10-летии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android