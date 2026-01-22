«Мне ещё многому предстоит научиться». Швёнтек — о трудностях топовых теннисистов

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, что является самым сложным аспектом её жизни как одной из лучших теннисисток мира.

«Когда ты в такой позиции, как я, ты становишься чем-то бо́льшим, чем просто теннисистка. Ты становишься своего рода знаменитостью, и обязательств, помимо тренировок и соревнований, становится гораздо больше.

Трудно найти баланс. Когда я возвращаюсь домой в Варшаву, чтобы отдохнуть, понимаю, что у меня куча дел и мест, куда нужно поехать. Это неотъемлемая часть успеха в спорте. Не просто, но неизбежно. Я бы не сказала, что принимала правильные решения относительно того, как отключаться от тенниса. Моя цель на 2026 год — делать это лучше, чтобы подойти к концу года с большей энергией. Мне ещё многому нужно научиться», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.