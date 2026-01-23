Даниил Медведев — Фабиан Марожан: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open — 2026

В ночь на 23 января в Мельбурне чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (11) сразится с 47-й ракеткой мира из Венгрии Фабианом Марожаном за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч поставлен первым запуском на арене Маргарет Корт и начнётся чуть позже 3:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляция матча Даниил Медведев – Фабиан Марожан в третьем круге Australian Open — 2026.

Медведев ведёт 2-0 по личным встречам с Марожаном. Он побеждал Фабиана в позапрошлом году во втором круге US Open — 6:3, 6:2, 7:6 (7:5), а также прошлой осенью в четвертьфинале Алма-Аты (7:5, 6:2).