Швёнтек: всегда нужно напоминать себе о возвращении к искреннему наслаждению игрой

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после выхода в третий круг Australian Open — 2026 высказалась об изменениях в мышлении.

— Сегодня я задумалась… Считаешь ли ты, что твоё мировоззрение изменилось за эти годы? Когда ты впервые приехала сюда юниоркой и сейчас, когда на «Шлемах» ты всегда одна из фаворитов, изменилось ли что-то в твоём мышлении по этому поводу?

— Мне кажется, мой подход к соревнованиям всегда был естественным и хорошим. Но скажу, что обстоятельства немного изменились. Играть такие матчи стало рутиной. Помню 2022-й, после четвертьфинала я подбросила ракетку, праздновала так, будто выиграла «Шлем». Думаю, перспективы меняются. Но всегда нужно напоминать себе о возвращении к искреннему наслаждению игрой. Иногда это непросто. У нас столько матчей в году. Будут плохие дни. Тебя будут судить. Однако очень важно возвращаться к этому. Может быть не просто, но именно поэтому Новак, например, играет так долго. Он всего добился, однако всё ещё наслаждается победами и этими ощущениями. Хорошо смотреть на таких людей и черпать вдохновение, — сказала Швёнтек в интервью на корте.