Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча в 3-м круге AO-2026

В ночь на 23 января в Мельбурне олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (13-й номер посева) сразится с 21-м номером мирового рейтинга из Аргентины Франсиско Серундоло (18) за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их встреча поставлена последним, четвёртым запуском на KIA Arena и начнётся не ранее 8:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Франсиско Серундоло в третьем круге Australian Open — 2026.

По личным встречам впереди Серундоло — 3-1 (1-0 на харде). Он побеждал Рублёва на грунте Гамбурга-2022 и Умага-2024, а также на харде в зале на «Мастерсе» в Париже — 2024. Андрей же оказался сильнее Франсиско в полуфинале Бостада-2023 (грунт).