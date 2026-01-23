Швёнтек — об отпуске: 10 дней без ракетки недостаточно, чтобы восстановиться

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что за межсезонье не успевает отдохнуть от тенниса.

«Физически я чувствую себя хорошо, но не потому, что сезон только начинается. С моей точки зрения, в теннисном сезоне нет ни начала, ни конца. Когда соревнуешься 11 месяцев, 10 дней без ракетки недостаточно, чтобы восстановиться физически и ментально. Первые дни отпуска ты всё ещё думаешь о том, что сделал за сезон, а последние — уже думаешь о новом сезоне. Нет времени ни на что», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

На Australian Open — 2026 Швёнтек вышла в третий круг, где сразится с российской теннисисткой Анной Калинской (33-я ракетка мира).