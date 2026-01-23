«Для меня это не проблема — поддерживать уровень». Стэн Ваврнка — о пятисетовых матчах

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка считает, что мэйджоры подходят для его игры больше, чем другие турниры, из-за пятисетового формата.

«Турниры «Большого шлема» всегда мне удавались лучше в целом. Чувствую, что у меня больше времени, чтобы развить свою игру, найти решения. Плюс я очень уверен в своей физической форме и знаю, что выдержу длинные матчи. Для меня это не проблема — поддерживать уровень», — приводит слова Вавринки Punto de Break.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Вавринка одолел 198-ю ракетку мира из Франции Артюра Жа со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3). Далее швейцарец сразится с девятым номером мирового рейтинга американцем Тейлором Фрицем.