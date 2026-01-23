Синнер: в 24 года я считаю, что лучшее, что сделал в жизни — это посвятил себя теннису

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей любви к теннису.

– Новак Джокович в свои 38 лет продолжает играть и побеждать, а Стэн Вавринка в свои 40 играл почти пять часов и одержал победу. Что именно в этом виде спорта так привлекает вас, что вы не можете оторваться от него?

– Я смогу ответить на этот вопрос, когда мне будет за 30, верно? Не знаю. Только могу сказать, что в 24 года я считаю, что лучшее, что сделал в жизни – это посвятил себя теннису. Он даёт невероятные возможности в жизни: знакомства с интересными людьми, шанс открывать для себя разные места и культуры. У тенниса много аспектов. Есть и негативные стороны, как и во всём, но, на мой взгляд, теннис также многое даёт на личном уровне.

Мы живём моментами, у нас бывают счастливые моменты, моменты, когда мы менее счастливы, что нормально, часто после поражения. Бывают моменты, когда теннис может дать вам что-то, за что нужно держаться, к примеру, создать распорядок дня, стать причиной просыпаться по утрам. Многое, но то, что делают, например, Джокович, Вавринка, Монфис, невероятно вдохновляет, потому что в их возрасте играть на таком уровне, который они поддерживают годами, – это невероятно. Посмотрим, как далеко смогу зайти я, — приводит слова Синнера Ubitennis.