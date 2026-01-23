Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга Australian Open 2026

Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Комментарии

Сегодня, 23 января, в Мельбурне серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с 79-й ракеткой мира румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Начало матча — не ранее 13:00 мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:00 МСК
Елена-Габриэла Русе
79
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева в третьем круге Australian Open – 2026.

Ранее Андреева и Русе не встречались в официальных матчах на уровне WTA. В случае победы россиянка выйдет на победительницу встречи Элина Свитолина (Украина) — Диана Шнайдер (Россия).

Во втором круге Андреева обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Материалы по теме
В Сети разгорелся спор по поводу поведения Мирры Андреевой после матча на AO — Daily Mail
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android