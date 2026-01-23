Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 23 января, в Мельбурне серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с 79-й ракеткой мира румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Начало матча — не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Елена-Габриэла Русе — Мирра Андреева в третьем круге Australian Open – 2026.

Ранее Андреева и Русе не встречались в официальных матчах на уровне WTA. В случае победы россиянка выйдет на победительницу встречи Элина Свитолина (Украина) — Диана Шнайдер (Россия).

Во втором круге Андреева обыграла представительницу Греции Марию Саккари.