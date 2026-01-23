Свитолина — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Australian Open — 2026

Сегодня, 23 января, в австралийском Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA Элиной Свитолиной (12-й посев). Матч начнётся не ранее 11:00 мск. До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Диана Шнайдер.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 31 января. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. Год назад Диана Шнайдер дошла на Australian Open до третьего круга.

Видео: Диана Шнайдер звонит маме после завоевания 1-го титула WTA