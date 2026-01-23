Скидки
Теннис Новости

Элина Свитолина — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Australian Open начнётся не ранее 11:00 мск

Свитолина — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Australian Open — 2026
Диана Шнайдер
Комментарии

Сегодня, 23 января, в австралийском Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA Элиной Свитолиной (12-й посев). Матч начнётся не ранее 11:00 мск. До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Диана Шнайдер.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 31 января. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. Год назад Диана Шнайдер дошла на Australian Open до третьего круга.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Диана Шнайдер пробилась в 3-й круг Australian Open — 2026, отыграв три матчбола у Гибсон

Видео: Диана Шнайдер звонит маме после завоевания 1-го титула WTA

Комментарии
Новости. Теннис
