Свитолина — Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Australian Open — 2026

Сегодня, 23 января, в австралийском Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA Элиной Свитолиной (12-й посев). Матч начнётся не ранее 11:00 мск. До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA.
|1
|2
|3
|
|
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Диана Шнайдер.
Открытый чемпионат Австралии — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 18 января по 31 января. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз. Год назад Диана Шнайдер дошла на Australian Open до третьего круга.
Видео: Диана Шнайдер звонит маме после завоевания 1-го титула WTA
- 23 января 2026
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
22:53
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:27
-
21:25
-
21:16
-
20:54