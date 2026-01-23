Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Медведев проиграл первый сет в третьем круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Первая партия осталась за Марожаном на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.
Медведеву удался брейк в первом же гейме, но Марожан тут же отыграл подачу соперника. Следующий брейк случился в шестом гейме и принёс венгру лидерство со счётом 4:2, однако Даниил сразу же вернулся в игру, сделав обратный брейк. После этого теннисисты держали свои подачи вплоть до тай-брейка, в котором успешнее со счётом 7:5 оказался Марожан.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Медведев — Марожан встретится с сильнейшим в противостоянии 29-й ракетки мира американца Лёнера Тьена (25-й посев) и 46-го в мировом рейтинге Нуну Боржеша из Португалии.
