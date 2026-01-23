Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Медведев проиграл первый сет в третьем круге AO-2026

Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Медведев проиграл первый сет в третьем круге AO-2026
Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Первая партия осталась за Марожаном на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 5
7 7 		6 5
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Медведеву удался брейк в первом же гейме, но Марожан тут же отыграл подачу соперника. Следующий брейк случился в шестом гейме и принёс венгру лидерство со счётом 4:2, однако Даниил сразу же вернулся в игру, сделав обратный брейк. После этого теннисисты держали свои подачи вплоть до тай-брейка, в котором успешнее со счётом 7:5 оказался Марожан.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Медведев — Марожан встретится с сильнейшим в противостоянии 29-й ракетки мира американца Лёнера Тьена (25-й посев) и 46-го в мировом рейтинге Нуну Боржеша из Португалии.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android