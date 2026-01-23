Виктория Мбоко одолела Клару Таусон и может сыграть с Ариной Соболенко в 4-м круге AO-2026
В ночь с 22 на 23 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между 16-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады (17-й посев) и 14-й в рейтинге WTA датчанкой Кларой Таусон (14-й посев). Встреча закончилась победой Мбоко в трёх сетах — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:10 МСК
16
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
14
Клара Таусон
К. Таусон
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Виктория Мбоко встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 55-й в рейтинге WTA Анастасией Потаповой, с 2026 года выступающей под флагом Австрии.
