Арина Соболенко – Анастасия Потапова: белоруска выиграла первый сет на Australian Open
В эти минуты проходит матч 3-го круга Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встречается с 55-й ракеткой мира экс-россиянкой Анастасией Потаповой, которая сейчас представляет Австрию.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
55
Анастасия Потапова
А. Потапова
Белоруска выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4).
На данный момент счёт в личных противостояниях 2-0 в пользу белоруски.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.
