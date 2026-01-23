Скидки
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко – Анастасия Потапова: белоруска выиграла первый сет на Australian Open — 2026

Арина Соболенко – Анастасия Потапова: белоруска выиграла первый сет на Australian Open — 2026
В эти минуты проходит матч 3-го круга Australian Open — 2026, в котором первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встречается с 55-й ракеткой мира экс-россиянкой Анастасией Потаповой, которая сейчас представляет Австрию.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 9
6 4 		6 7
         
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Белоруска выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4).

На данный момент счёт в личных противостояниях 2-0 в пользу белоруски.

Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 18 по 31 января. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Мэдисон Киз, которая в финальном матче 2025 года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
