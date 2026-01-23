Арина Соболенко обыграла Анастасию Потапову в 3-м круге на Australian Open — 2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла австрийку Анастасию Потапову (55-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (6:4), 7:6 (9:7).
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
55
Анастасия Потапова
А. Потапова
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Потаповой два эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Виктория Мбоко (Канада) — Клара Таусон (Дания).
