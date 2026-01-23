Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Медведев уступает 0:2 по сетам в третьем круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Вторая партия осталась за Марожаном со счётом 6:4, ранее он же забрал первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:5). «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Медведев отдал свои подачи в третьем и пятом геймах, после чего Марожан повёл со счётом 4:1. В шестом, седьмом и восьмом геймах теннисисты обменялись брейками, в результате чего Даниил сократил отставание до счёта 4:5, но Фабиан успешно подал на сет в 10-м гейме.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Медведев — Марожан встретится с сильнейшим в противостоянии 29-й ракетки мира американца Лёнера Тьена (25-й посев) и 46-го в мировом рейтинге Нуну Боржеша из Португалии.