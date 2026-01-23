Тьен обыграл Боржеша в 3-м круге на AO-2026 и может сыграть с Медведевым в 1/8 финала
29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл португальца Нуну Боржеша (46-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (11:9), 6:4, 6:2.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:10 МСК
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|2
46
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Матч продолжался 2 час 4 минуты. За это время Тьен выполнил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Лёнер Тьен сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Фабиан Марожан (Венгрия).
