Тьен обыграл Боржеша в 3-м круге на AO-2026 и может сыграть с Медведевым в 1/8 финала

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл португальца Нуну Боржеша (46-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (11:9), 6:4, 6:2.

Матч продолжался 2 час 4 минуты. За это время Тьен выполнил восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Лёнер Тьен сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Фабиан Марожан (Венгрия).