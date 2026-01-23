Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Медведев сократил разрыв по сетам в 3-м круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Третья партия осталась за Медведевым со счётом 7:5, текущий счёт по сетам — 1:2. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

После обмена брейками в двух первых геймах соперники удерживали свою подачу вплоть до 12-го гейма, в котором взять чужую подачу удалось Медведеву.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Медведев — Марожан встретится с 29-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном (25-й посев).