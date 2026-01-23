Скидки
Теннис

Арина Соболенко, AO-2026: результаты матчей 23 января, следующий соперник, путь до титула

Арина Соболенко, AO-2026: результаты матчей 23 января, следующий соперник, путь до титула
Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко провела третий матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Арины Соболенко до титула.

Результаты Арины Соболенко на Australian Open — 2026:

  • 1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 6:4, 6:1;
  • 1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Чжосюань Бай (Китай) — 6:3, 6:1;
  • 1/16 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Анастасия Потапова (Австрия) — 6:4, 6:1.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/8 финала: Виктория Мбоко (Канада, 16).

Возможная сетка до титула:

  • 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);
  • 1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
  • финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Сетка женского Australian Open - 2026
Арина Соболенко обыграла Анастасию Потапову в 3-м круге на Australian Open — 2026
