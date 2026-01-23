Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Даниил взял сет «под ноль» и сравнял счёт на AO-2026
Поделиться
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Четвёртая партия осталась за Медведевым со счётом 6:0, текущий счёт по сетам — 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7
|6
|6
|
|6
|5
|0
|3
47
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Ранее Марожан выиграл первую партию на тай-брейке — 7:6 (7:5), после чего забрал вторую со счётом 6:4. Третий сет со счётом 7:5 остался за Медведевым.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Медведев — Марожан встретится с 29-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном (25-й посев).
Комментарии
- 23 января 2026
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
22:53
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:27
-
21:25
-
21:16
-
20:54
-
20:42
-
20:40