Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Даниил взял сет «под ноль» и сравнял счёт на AO-2026

Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Даниил взял сет «под ноль» и сравнял счёт на AO-2026
Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Четвёртая партия осталась за Медведевым со счётом 6:0, текущий счёт по сетам — 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 7 6 6
7 7 		6 5 0 3
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Ранее Марожан выиграл первую партию на тай-брейке — 7:6 (7:5), после чего забрал вторую со счётом 6:4. Третий сет со счётом 7:5 остался за Медведевым.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Медведев — Марожан встретится с 29-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном (25-й посев).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
