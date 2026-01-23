Даниил Медведев — Фабиан Марожан: Даниил взял сет «под ноль» и сравнял счёт на AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Четвёртая партия осталась за Медведевым со счётом 6:0, текущий счёт по сетам — 2:2. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Ранее Марожан выиграл первую партию на тай-брейке — 7:6 (7:5), после чего забрал вторую со счётом 6:4. Третий сет со счётом 7:5 остался за Медведевым.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Медведев — Марожан встретится с 29-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном (25-й посев).