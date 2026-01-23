Даниил Медведев с «баранкой» победил Фабиана Марожана после 0:2 и вышел в 4-й круг AO-2026

В ночь с 22 на 23 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 47-м в мировом рейтинге Фабианом Марожаном из Венгрии. Волевую победу в пяти сетах одержал Медведев — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 46 минут. Медведев 19 раз подал навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовал 11 из 28 брейк-пойнтов. Марожан не выполнил ни одного эйса при двух двойных ошибках и использовал 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев встретится с 29-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном (25-й посев).