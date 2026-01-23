Даниил Медведев взял 9 геймов подряд в пятисетовом матче с Фабианом Марожаном на AO-2026

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг хардового турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под 11-м номером. В ночь с 22 на 23 января мск Медведев оформил волевую победу в пяти сетах — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 — над 47-м в рейтинге ATP Фабианом Марожаном из Венгрии, уступая по партиям со счётом 0:2 и взяв девять геймов подряд по ходу своего камбэка.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7
|6
|6
|
|6
|5
|0
|3
После счёта 5:5 в третьей партии, уступая 0:2 по сетам, Медведев выиграл 11-й и 12-й геймы, оформив победу в партии со счётом 7:5, добавил к ним шесть геймов взятого «под ноль» четвёртого сета, после чего выиграл также стартовый гейм решающего пятого сета.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев встретится с 29-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном (25-й посев).
- 23 января 2026
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
22:53
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:14
-
22:06
-
21:55
-
21:27
-
21:25
-
21:16
-
20:54
-
20:42
-
20:40