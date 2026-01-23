Скидки
Даниил Медведев взял 9 геймов подряд в пятисетовом матче с Фабианом Марожаном на AO-2026

Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг хардового турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под 11-м номером. В ночь с 22 на 23 января мск Медведев оформил волевую победу в пяти сетах — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 — над 47-м в рейтинге ATP Фабианом Марожаном из Венгрии, уступая по партиям со счётом 0:2 и взяв девять геймов подряд по ходу своего камбэка.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 7 6 6
7 7 		6 5 0 3
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

После счёта 5:5 в третьей партии, уступая 0:2 по сетам, Медведев выиграл 11-й и 12-й геймы, оформив победу в партии со счётом 7:5, добавил к ним шесть геймов взятого «под ноль» четвёртого сета, после чего выиграл также стартовый гейм решающего пятого сета.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев встретится с 29-й ракеткой мира американцем Лёнером Тьеном (25-й посев).

