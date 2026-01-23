Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 23 января 2026, счет 3:0 (отказ), 3-й круг Australian Open 2026

Томми Пол вышел в 4-й круг Australian Open — 2026 на отказе Давидович-Фокины по ходу матча
Комментарии

20-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (14-й номер рейтинга ATP), Алехандро отказался от продолжения борьбы после второй партии со счётом 6:1, 6:1.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:55 МСК
Томми Пол
20
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6
1 		1
             
Алехандро Давидович-Фокина
14
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Продолжительность матча составила 1 час. Пол три раза подал навылет, не допустив двойных ошибок и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина подал три эйса при четырёх двойных ошибках, брей-пойнтов не было.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Томми Пол сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Корентен Муте (Франция, 37).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Даниил Медведев с «баранкой» победил Фабиана Марожана после 0:2 и вышел в 4-й круг AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android