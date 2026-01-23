Томми Пол вышел в 4-й круг Australian Open — 2026 на отказе Давидович-Фокины по ходу матча

20-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (14-й номер рейтинга ATP), Алехандро отказался от продолжения борьбы после второй партии со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час. Пол три раза подал навылет, не допустив двойных ошибок и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина подал три эйса при четырёх двойных ошибках, брей-пойнтов не было.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Томми Пол сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Корентен Муте (Франция, 37).