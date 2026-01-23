Томми Пол вышел в 4-й круг Australian Open — 2026 на отказе Давидович-Фокины по ходу матча
20-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (14-й номер рейтинга ATP), Алехандро отказался от продолжения борьбы после второй партии со счётом 6:1, 6:1.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:55 МСК
20
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 0
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|
|1
14
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Продолжительность матча составила 1 час. Пол три раза подал навылет, не допустив двойных ошибок и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина подал три эйса при четырёх двойных ошибках, брей-пойнтов не было.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Томми Пол сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Корентен Муте (Франция, 37).
Комментарии
