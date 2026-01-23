Даниил Медведев, AO-2026: результаты матчей 23 января, следующий соперник, путь до титула

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл третий матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под 11-м номером. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Даниила Медведева.

Результаты Даниила Медведева на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Даниил Медведев (Россия, 11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 6:2, 7:6 (7:2);

1/32 финала: Даниил Медведев (Россия, 11) – Кентен Алис (Франция) – 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2;

1/16 финала: Даниил Медведев (Россия, 11) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/8 финала: Даниил Медведев (Россия, 11) – Лёнер Тьен (США, 25).

Возможная сетка Даниила Медведева на Australian Open — 2026:

1/4 финала: Александр Зверев (Германия);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания);

финал: Янник Синнер (Италия).

