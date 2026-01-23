Юлия Путинцева обыграла Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026
Поделиться
94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла Зейнеп Сёнмез из Турции (112-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:35 МСК
112
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 3
|6
94
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Сёнмез один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В четвёртом круге Australian Open — 2026 Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча Ива Йович (США, 27) — Жасмин Паолини (Италия, 8).
Комментарии
- 23 января 2026
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
22:53
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:14
-
22:06