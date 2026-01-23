Юлия Путинцева обыграла Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026

94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла Зейнеп Сёнмез из Турции (112-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Сёнмез один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвёртом круге Australian Open — 2026 Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча Ива Йович (США, 27) — Жасмин Паолини (Италия, 8).