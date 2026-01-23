Скидки
Теннис

Юлия Путинцева — Зейнеп Сёнмез, результат матча 23 января 2026, счет 2:1, 3-й круг Australian Open 2026

Юлия Путинцева обыграла Зейнеп Сёнмез в третьем круге Australian Open — 2026
94-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла Зейнеп Сёнмез из Турции (112-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 05:35 МСК
Зейнеп Сёнмез
112
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Юлия Путинцева
94
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Сёнмез один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвёртом круге Australian Open — 2026 Юлия Путинцева сыграет с победительницей матча Ива Йович (США, 27) — Жасмин Паолини (Италия, 8).

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
Новости. Теннис
Все новости RSS

