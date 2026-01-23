Скидки
Карлос Алькарас — Корентен Муте, результат матча 23 января 2026, счет 3:0, 3-й круг Australian Open — 2026

Карлос Алькарас разгромил Корентена Муте и вышел в 4-й круг Australian Open — 2026
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (первый посев) и 37-м в мировом рейтинге французом Корентеном Муте (32-й посев). Встреча закончилась победой Алькараса в трёх партиях — 6:2, 6:4, 6:1.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 06:05 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		4 1
             
Корентен Муте
37
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Алькарас трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов. Муте не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сыграет с 20-й ракеткой мира Томми Полом из США (19-й посев).

