Карлос Алькарас разгромил Корентена Муте и вышел в 4-й круг Australian Open — 2026

В ночь с 22 на 23 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч третьего круга в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (первый посев) и 37-м в мировом рейтинге французом Корентеном Муте (32-й посев). Встреча закончилась победой Алькараса в трёх партиях — 6:2, 6:4, 6:1.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|1
Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Алькарас трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 8 из 13 брейк-пойнтов. Муте не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных за матч.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас сыграет с 20-й ракеткой мира Томми Полом из США (19-й посев).
- 23 января 2026
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
22:53
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:14
-
22:06