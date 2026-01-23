Камбэк Медведева с 0:2 на АО-2026, Капризов принёс победу «Миннесоте». Главное к утру

Российский теннисист 12-я ракетка мира Даниил Медведев с «баранкой» победил венгра Фабиана Марожана, уступая 0:2 по партиям, и вышел в четвёртый круг AO-2026, дубль и передача российского нападающего Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу в овертайме над «Детройтом», три очка форвардов из России Евгения Малкина и Егора Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».