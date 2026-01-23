Скидки
23 января главные новости спорта, теннис, АО-2026, хоккей, НХЛ, КХЛ, биатлон, футбол, ЛЕ

Камбэк Медведева с 0:2 на АО-2026, Капризов принёс победу «Миннесоте». Главное к утру
Российский теннисист 12-я ракетка мира Даниил Медведев с «баранкой» победил венгра Фабиана Марожана, уступая 0:2 по партиям, и вышел в четвёртый круг AO-2026, дубль и передача российского нападающего Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу в овертайме над «Детройтом», три очка форвардов из России Евгения Малкина и Егора Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Даниил Медведев с «баранкой» победил Фабиана Марожана после 0:2 и вышел в 4-й круг AO-2026.
  2. Дубль и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в овертайме над «Детройтом».
  3. Три очка Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон», у Кросби гол.
  4. Арина Соболенко обыграла Анастасию Потапову в 3-м круге на Australian Open — 2026.
  5. Карлос Алькарас разгромил Корентена Муте и вышел в 4-й круг Australian Open — 2026.
  6. «Спартак» в концовке вырвал победу у СКА в Санкт-Петербурге.
  7. Перро без промахов выиграл индивидуальную гонку на 6-м этапе Кубка мира, Джакомель — 10-й.
  8. ПАОК с Оздоевым победил «Бетис» в матче Лиги Европы, Чалов не попал в заявку.
  9. «Сан-Хосе» отправил российского нападающего в АХЛ.
  10. ХК «Торпедо» дома разгромил «Шанхайских Драконов», забросив семь шайб.
Новости. Теннис
Все новости RSS

