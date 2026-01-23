Скидки
Теннис

Кабрера / Престон — Сибахара / Звонарёва, результат матча 23 января 2026, счет 0:2, 2-й круг Australian Open — 2026

41-летняя Вера Звонарёва вышла в 3-й круг AO-2026 в паре с Эной Сибахарой из Японии
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском парном разряде, в котором российско-японской паре 41-летней Веры Звонарёвой и Эны Сибахары противостоял австралийский дуэт Лизетт Кабреры и Тайлы Престон. Встреча закончилась победой Звонарёвой и Сибахары в двух сетах — 6:4, 6:3.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
23 января 2026, пятница. 05:05 МСК
Лизетт Кабрера
Австралия
Лизетт Кабрера
Тайла Престон
Австралия
Тайла Престон
Л. Кабрера Т. Престон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва

В третьем круге (1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии Вера Звонарёва и Эна Сибахара сыграют с победителями встречи между парой Эйжа Мухаммад (США)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (шестой посев) и дуэтом Суко Аояма (Япония)/Магда Линетт (Польша).

Календарь Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
