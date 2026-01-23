41-летняя Вера Звонарёва вышла в 3-й круг AO-2026 в паре с Эной Сибахарой из Японии
Поделиться
В ночь с 22 на 23 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском парном разряде, в котором российско-японской паре 41-летней Веры Звонарёвой и Эны Сибахары противостоял австралийский дуэт Лизетт Кабреры и Тайлы Престон. Встреча закончилась победой Звонарёвой и Сибахары в двух сетах — 6:4, 6:3.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
23 января 2026, пятница. 05:05 МСК
Лизетт Кабрера
Тайла Престон
Л. Кабрера Т. Престон
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
В третьем круге (1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии Вера Звонарёва и Эна Сибахара сыграют с победителями встречи между парой Эйжа Мухаммад (США)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (шестой посев) и дуэтом Суко Аояма (Япония)/Магда Линетт (Польша).
Комментарии
- 23 января 2026
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26
-
22:53
-
22:40
-
22:39
-
22:25
-
22:14
-
22:06