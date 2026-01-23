41-летняя Вера Звонарёва вышла в 3-й круг AO-2026 в паре с Эной Сибахарой из Японии

В ночь с 22 на 23 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском парном разряде, в котором российско-японской паре 41-летней Веры Звонарёвой и Эны Сибахары противостоял австралийский дуэт Лизетт Кабреры и Тайлы Престон. Встреча закончилась победой Звонарёвой и Сибахары в двух сетах — 6:4, 6:3.

В третьем круге (1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии Вера Звонарёва и Эна Сибахара сыграют с победителями встречи между парой Эйжа Мухаммад (США)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) (шестой посев) и дуэтом Суко Аояма (Япония)/Магда Линетт (Польша).