Касаткина и Родионова не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026
Австралийские теннисистки Дарья Касаткина и Арина Родионова завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. Во втором круге они проиграли казахстанской теннисистке Анне Данилиной и Александре Крунич из Сербии со счётом 3:6, 4:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
23 января 2026, пятница. 06:35 МСК
Дарья Касаткина
Арина Родионова
Д. Касаткина А. Родионова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Анна Данилина
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич
Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Касаткина и Родионова выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В третьем круге AO-2026 Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — Сторм Хантер/Майя Джойнт (обе из Австралии).
