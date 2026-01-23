Касаткина и Родионова не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026

Австралийские теннисистки Дарья Касаткина и Арина Родионова завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. Во втором круге они проиграли казахстанской теннисистке Анне Данилиной и Александре Крунич из Сербии со счётом 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Касаткина и Родионова выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге AO-2026 Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — Сторм Хантер/Майя Джойнт (обе из Австралии).