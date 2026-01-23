Скидки
Теннис

Касаткина и Родионова не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026

Касаткина и Родионова не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026
Австралийские теннисистки Дарья Касаткина и Арина Родионова завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. Во втором круге они проиграли казахстанской теннисистке Анне Данилиной и Александре Крунич из Сербии со счётом 3:6, 4:6.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
23 января 2026, пятница. 06:35 МСК
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Арина Родионова
Австралия
Арина Родионова
Д. Касаткина А. Родионова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Александра Крунич
Сербия
Александра Крунич
А. Данилина А. Крунич

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Касаткина и Родионова выполнили одну подачу навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге AO-2026 Данилина и Крунич сыграют с победительницами матча Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — Сторм Хантер/Майя Джойнт (обе из Австралии).

Календарь женского парного Australian Open - 2026
Сетка женского парного Australian Open - 2026
