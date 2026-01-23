Даниил Медведев оформил 10-ю победу в пяти сетах и пятый камбэк со счёта 0:2 за карьеру

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга хардового турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под 11-м номером, оформил волевую победу в пяти сетах — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 — над 47-м в рейтинге ATP Фабианом Марожаном из Венгрии.
Этот матч стал 23-м пятисетовым в карьере 29-летнего Медведева. 10 из этих 23 встреч Даниил выиграл, в 13 потерпел поражения.
При этом в 5 из 10 пятисетовых побед Медведев успешно отыгрывался со счёта 0:2 по сетам. Один такой камбэк Даниила состоялся в третьем круге Уимблдона-2021, остальные четыре — на Australian Open: в четвертьфинале AO-2022, во втором круге и полуфинале AO-2024 и в третьем круге AO-2026.
