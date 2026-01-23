Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Диана Шнайдер — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Комментарии

Сегодня, 23 января, в австралийском Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев). Матч начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:00 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, на сайте также идёт LIVE дня.

До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA в одиночном разряде.

Материалы по теме
Рублёв рвётся в 4-й круг AO! Медведев и Алькарас уже там, ждём Мирру и Диану. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в 4-й круг AO! Медведев и Алькарас уже там, ждём Мирру и Диану. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android