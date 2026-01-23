Диана Шнайдер — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Сегодня, 23 января, в австралийском Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев). Матч начнётся не ранее 11:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, на сайте также идёт LIVE дня.

До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA в одиночном разряде.