Диана Шнайдер — Элина Свитолина: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Поделиться
Сегодня, 23 января, в австралийском Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (23-й посев) и 12-й в рейтинге WTA украинкой Элиной Свитолиной (12-й посев). Матч начнётся не ранее 11:00 мск.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 11:00 МСК
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, на сайте также идёт LIVE дня.
До этого спортсменки ни разу не встречались на корте в официальных матчах WTA в одиночном разряде.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2026
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26