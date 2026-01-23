«Мозг был где-то в другом месте». Соболенко — о победе над Потаповой на Australian Open
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе в третьем круге Australian Open — 2026 над австрийкой Анастасией Потаповой — 7:6 (6:4), 7:6 (9:7).
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
55
Анастасия Потапова
А. Потапова
«Я пыталась понять, как найти связь в своём теле. Казалось, мой мозг был где-то в другом месте, руки двигались в одном направлении, а голова — в другом», — сказала Соболенко в послематчевом интервью.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Арина Соболенко сыграет с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко, которая является 16-й ракеткой мира.
Комментарии
