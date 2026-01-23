Кори Гауфф с потерей сета пробилась в четвёртый круг Australian Open — 2026
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В третьем круге она одержала волевую победу над соотечественницей Хейли Баптист (70-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:0, 6:3.
Australian Open (ж). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 07:50 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|0
|3
70
Хейли Баптист
Х. Баптист
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Гауфф не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Баптист два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
За выход в 1/4 финала AO-2026 Кори Гауфф поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2026
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:32
-
09:25
-
09:20
-
08:48
-
08:47
-
08:30
-
08:21
-
08:16
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
07:25
-
07:16
-
06:37
-
06:26
-
06:18
-
05:46
-
05:32
-
05:25
-
05:23
-
04:47
-
04:44
-
04:00
-
00:54
-
00:51
-
00:32
-
00:30
-
00:00
- 22 января 2026
-
23:52
-
23:39
-
23:26