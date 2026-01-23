Кори Гауфф с потерей сета пробилась в четвёртый круг Australian Open — 2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В третьем круге она одержала волевую победу над соотечественницей Хейли Баптист (70-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Гауфф не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Баптист два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в 1/4 финала AO-2026 Кори Гауфф поборется с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.