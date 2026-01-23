Даниил Медведев совершил первый камбэк с 0:2 по сетам на Australian Open — 2026

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал первым игроком, совершившим камбэк с 0:2 по сетам на проходящем ныне Australian Open — 2026. В третьем круге он одержал победу над 47-м в рейтинге ATP Фабианом Марожаном из Венгрии — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Матч с Марожаном стал 23-м пятисетовым в карьере 29-летнего Медведева. 10 из этих 23 встреч Даниил выиграл, в 13 потерпел поражения.

При этом в 5 из 10 пятисетовых побед Медведев успешно отыгрывался со счёта 0:2 по сетам. Четыре из них пришлись именно на Australian Open: в четвертьфинале AO-2022, во втором круге и полуфинале AO-2024 и в третьем круге AO-2026.